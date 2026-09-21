«Где все?» Россиянка удивилась пустому Минску 23 21.09.2026, 16:52

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Белорусы объяснили причину.

Россиянка china_by_nina, приехав в Минск, обратила внимание, что в центре города почти нет людей.

«Первое наблюдение после приезда в Беларусь: где все? – пишет она. - Сегодня прекрасная погода, мы гуляем по Минску, столица, а ощущение, будто людей в несколько раз меньше, чем в Москве. Белорусы, вы где?»

В ответ на комментарий о том, что население Беларуси меньше, чем население Москвы автор поста написала: «Я сейчас полезла смотреть цифры. И стало еще интереснее: если считать Москву в нынешних границах, плотность населения у Минска вообще сопоставимая и даже чуть выше. Поэтому вопрос остается — почему визуально на улицах ощущение, что людей намного меньше?»

Автор поста отметила, что это наблюдение касается и рабочих, и выходных дней.

Белорусы назвали причины малолюдности центра Минска. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Уходим с улиц на природу, чтобы меньше русских гостей видеть: достало хамство и высокомерие.

- Мы картошку копаем, урожай хороший.

- Вообще мы тут, только если выходные, то мы разьезжаемся на природу, в гости или домой. Вариантов много, а вообще наслаждайтесь спокойствием и тишиной - в отличии от многомилионной, загруженной Москвы.

- Дома мы все сидим. Или на даче. Всю неделю выращивали пора и дома полежать.

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