Foreign Policy: Империя Путина идет к своему концу8
- 21.09.2026, 17:49
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Война все сильнее подрывает сам фундамент российского «величия».
Россия не сможет вернуться к нормальной жизни, пока идея национального величия и имперского государства влияет на общество. На это указывают политическая культура страны и последствия войны против Украины, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
Для обычного россиянина «нормально» означает относительно спокойную жизнь, стабильный доход и отсутствие серьезных проблем с государством. Однако после начала полномасштабной войны эта привычная нормальность исчезла.
Завершение войны само по себе не решит проблему. Для устойчивых перемен России придется отказаться от представления о своей особой исторической миссии и праве доминировать над соседями.
«Центральное место в самоощущении россиян занимает глубоко укоренившееся представление о том, что их страна обладает особым предназначением и имеет почти естественное право господствовать над другими», — пишет автор.
Эта идея существовала задолго до Путина и проявлялась в разные периоды российской истории. Сегодня ее разделяют представители власти и пропагандисты, а в обществе она нередко воспринимается как часть привычной политической культуры.
Еще одну проблему представляет само устройство российского государства. Страна простирается на 11 часовых поясов и включает множество народов с разными культурами и историями. Такая централизованная система исторически сохраняет имперские черты и предполагает подчинение периферии центру.
Именно сочетание имперской политической культуры и мощного централизованного государства облегчает российским властям пропаганду войны.
При этом война уже ломает саму картину российского величия. Экономические проблемы, огромные военные потери и международная изоляция усиливают нагрузку на государство.
«Путин обещал сделать Россию великой. Вместо этого он делает ее слабой», — утверждают авторы.
Настоящая нормальность для России станет возможной только после отказа от идеи особого имперского предназначения. В противном случае стремление к «величию» будет и дальше вступать в противоречие с желанием миллионов россиян просто спокойно жить.