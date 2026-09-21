Foreign Policy: Империя Путина идет к своему концу 8 21.09.2026, 17:49

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Фото: Getty Images

Война все сильнее подрывает сам фундамент российского «величия».

Россия не сможет вернуться к нормальной жизни, пока идея национального величия и имперского государства влияет на общество. На это указывают политическая культура страны и последствия войны против Украины, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Для обычного россиянина «нормально» означает относительно спокойную жизнь, стабильный доход и отсутствие серьезных проблем с государством. Однако после начала полномасштабной войны эта привычная нормальность исчезла.

Завершение войны само по себе не решит проблему. Для устойчивых перемен России придется отказаться от представления о своей особой исторической миссии и праве доминировать над соседями.

«Центральное место в самоощущении россиян занимает глубоко укоренившееся представление о том, что их страна обладает особым предназначением и имеет почти естественное право господствовать над другими», — пишет автор.

Эта идея существовала задолго до Путина и проявлялась в разные периоды российской истории. Сегодня ее разделяют представители власти и пропагандисты, а в обществе она нередко воспринимается как часть привычной политической культуры.

Еще одну проблему представляет само устройство российского государства. Страна простирается на 11 часовых поясов и включает множество народов с разными культурами и историями. Такая централизованная система исторически сохраняет имперские черты и предполагает подчинение периферии центру.

Именно сочетание имперской политической культуры и мощного централизованного государства облегчает российским властям пропаганду войны.

При этом война уже ломает саму картину российского величия. Экономические проблемы, огромные военные потери и международная изоляция усиливают нагрузку на государство.

«Путин обещал сделать Россию великой. Вместо этого он делает ее слабой», — утверждают авторы.

Настоящая нормальность для России станет возможной только после отказа от идеи особого имперского предназначения. В противном случае стремление к «величию» будет и дальше вступать в противоречие с желанием миллионов россиян просто спокойно жить.

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