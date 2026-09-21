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Анджей Почобут открыл в Люблине Камень памяти Яна Карского

  • 21.09.2026, 18:19
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Анджей Почобут открыл в Люблине Камень памяти Яна Карского
Фото: Беларуская служба Польскага радыё/Facebook

Мемориал установлен за собственные средства журналиста.

Белорусский журналист Анджей Почобут стал почетным членом Общества Яна Карского в Люблине и открыл Камень памяти Яна Карского, установленный за его собственные средства, сообщает Белорусская служба Польского радио.

Он находится около Дуба памяти, посаженного в 2014 году к 100‑летию со дня рождения Яна Карского. Во время церемонии Андрей отметил важность фигуры Яна Карского — человека, который стремился донести до свободного мира правду о нацистских преступлениях и геноциде на оккупированных территориях.

«Иногда ты говоришь правду, а тебе не верят. Все это, конечно, очень важно для меня», — отметил журналист.

Фото: Беларуская служба Польскага радыё/Facebook
Фото: Беларуская служба Польскага радыё/Facebook
Фото: Беларуская служба Польскага радыё/Facebook

Ян Карский (при рождении Козелевский, 1914-2000) в 1939 году участвовал в обороне Польши от немцев, попал в плен, сбежал из немецкого поезда для военнопленных. Совершил тайную поездку во Францию с рапортами для находившегося там правительства Польши в изгнании и взял псевдоним Карский, который позднее стал его официальной фамилией. Снова попал в плен и снова сбежал, работал в Бюро пропаганды и информации Главного штаба партизанской Армии Крайовой. Тайно посетил Варшавское гетто, переодевшись немецким солдатом.

Подготовил доклад о преступлениях немцев в Польше и геноциде евреев. Доклад был передан правительствам США и Великобритании. В 1943 году Ян Карский встретился с президентом США Франклином Рузвельтом, которому рассказал о геноциде евреев. Он предложил союзным державам поставить ультиматум Германии, что если не прекратятся убийства евреев — будут бомбардированы немецкие города.

После войны жил в США, был признан Израилем Праведником мира.

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