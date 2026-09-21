Московский НПЗ остановил переработку нефти

Московский НПЗ остановил переработку нефти2
- 21.09.2026, 18:56
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Его атаковали беспилотники.
Московский НПЗ «Газпромнефти» полностью прекратил переработку нефтяного сырья с 20 сентября из-за пожаров на установках первичной переработки нефти, возникших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили Reuters три источника в отрасли.
По словам собеседников агентства, в результате падений беспилотников загорелись обе установки первичной переработки нефти, которыми располагает Московский НПЗ: АВТ-6 производительностью 21.400 тонн в сутки (53% мощности НПЗ) и ЕВРО+ (комбинированная установка первичной переработки нефти) производительностью 18.800 тонн в сутки (47%).
На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовые партии нефтепродуктов производства Московского НПЗ не выставлялись для продажи с 21 сентября. По информации источников, на устранение повреждений и восстановление оборудования может потребоваться несколько недель.
Московский НПЗ после налетов БПЛА 16 и 18 июня также получил значительные повреждения и был остановлен на ремонт.
Имеющий мощность 14 млн тонн в год и входящий в топ-10 крупнейших в России, Московский НПЗ стал пятым нефтезаводом, остановившим выпуск топлива из-за атак БПЛА в сентябре. Ранее прекратили работу еще два крупных завода, снабжающих столичный регион — «Ярославнефтеоргсинтез» (17 сентября) и Рязанский НПЗ «Роснефти» (6 сентября). Кроме того, 11 сентября и 15 сентября соответственно встали Сызранский и Саратовский НПЗ «Роснефти» суммарной мощностью более 15 млн тонн в год.
В 2024 году, по данным источников Reuters, Московский НПЗ переработал 11,6 миллиона тонн нефти, произвел 2,9 миллиона тонн автобензина, 3,2 миллиона тонн дизтоплива, 2 миллиона тонн мазута и 1,3 миллиона тонн гудрона.