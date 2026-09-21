Белорус вырастил много картошки и решил бесплатно ей поделиться 3 21.09.2026, 19:23

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Он предлагает приехать на поле и собирать.

В стране вовсю собирают урожай овощей и корнеплодов. В этом году у многих прилично уродил картофель.

Часть фермеров даже готова поделиться им бесплатно.

Мужчина рассказал в Threads, что готов отдать часть урожая.

«Беларусь! Кому картошку надо? Приезжайте, забирайте сколько хотите, у нас закончилось место для хранения», – написал он.

И уточнил, что поле находится в агрогородке Домоткановичи. По его словам, это чуть меньше двух часов езды от Минска.

Фото: tiar.hair/Threads

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