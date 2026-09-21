Зюганов спрогнозировал поражение России при продолжении войны и сохранении курса Путина 21 21.09.2026, 19:42

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Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ сделал неожиданное для Кремля заявление.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что при сохранении нынешнего политического курса и продолжении войны Россия в итоге «проиграет». На брифинге КПРФ по итогам выборов в Госдуму он призвал к «левоцентристскому повороту» и переходу к политике «справедливости, дружбы и социализма». «Если не сменится курс и дальше продолжится эта изнурительная война, все проиграют», — сказал Зюганов. Он также раскритиковал темпы экономического роста России. «Мир уходит со скоростью вперед 3–4%, а мы 15 лет имеем 1%. Это недопустимо», — возмутился лидер КПРФ.

Зюганов отметил технологическую отсталость России от остального мира, указав, что «мы за 20 лет свой телефон не сделали». Кроме того, он обратил внимание, что за годы войны число российских олигархов увеличилось со 105 до 155 человек, а сосредоточенные у них средства, по словам главы фракции, достигли $700 млрд. «Олигархия… не хочет участвовать в победе, платить нормальные налоги и вкладываться», — заявил лидер КПРФ, одновременно указав на рост цен в России: по его словам, «борщевой набор» за год подорожал на 40%.

Днем ранее Зюганов в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил о фальсификациях на выборах и снятии наблюдателей от КПРФ. Он утверждал, что предварительные опросы показывали от 18 до 30% голосов в пользу партии, тогда как после обработки 29,09% протоколов КПРФ получала 13,99%.

«Я посмотрел некоторые таблицы, которые сейчас экраны крутили нам в течение трех часов. Они не отражают никакой тенденции и реальной картины», — сказал Зюганов. Он также сообщил, что в Воронеже незаконно сняли всех наблюдателей КПРФ, и добавил, что подобные случаи происходили в других регионах.

По предварительным данным ЦИК, «Единая Россия» получает 57,97% голосов по партийным спискам и побеждает в 208 из 225 одномандатных округов. Партия может получить рекордные 355 из 450 мест в Госдуме против 310 в предыдущем созыве. КПРФ набирает 13,65%, ЛДПР — 8,96%, «Новые люди» — 7,9%, «Справедливая Россия» — 5,13%. Явка на выборах 18–20 сентября составила 56,66%. Окончательные итоги должны быть подведены не раньше 25 сентября.

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