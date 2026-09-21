Медведев неожиданно набросился на партию Марин Ле Пен 10 21.09.2026, 20:15

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Зампред Совбеза РФ назвал «Национальное объединение» типичной русофобской партией.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал партию Марин Ле Пен «Национальное объединение» «типичной европейской партией». По его словам, она также поддерживает русофобию и помогает руководству Украины.

Так Медведев прокомментировал критику Марин Ле Пен указа диктатора России о передаче под временное управление активов французского ритейлера Auchan (бренд «Ашан»), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic. Она заявила, что партия рассматривает этот шаг как одно из «враждебных действий» и «гибридных операций» со стороны Москвы.

«Тысячи санкций против россиян во Франции плюс ракеты для киевских выродков — разве это дружественные шаги? Похоже, партия Ле Пен теперь стала типичной европейской партией: русофобия и поддержка нацистов в Киеве»,— сокрушился Медведев в соцсети X.

17 сентября Владимир Путин передал российские активы Nestle, FM Logistic, «Лемана Про» и Auchan во временное управление «Л.Е.В. Менеджмента». В Кремле отмечали, что решение о внешнем управлении принято исходя из того, что активы принадлежали компаниям из недружественной страны.

Отметим, партию Марин Ле Пен «Национальное объединение» долгое время называли пророссийской из-за давних политических и финансовых связей с Москвой, однако сейчас ее лидеры меняют риторику.

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