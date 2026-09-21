В Гродно парни подрались из-за шаурмы 6 21.09.2026, 21:09

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Иллюстративное фото

Видеофакт.

В Гродно два парня подрались из-за шаурмы, сообщает Telegram-канал OC Exclusive. Они устроили зрелищный поединок с элементами рестлинга прямо на улице.

Однако истинной причиной конфликта стал вовсе не лист лаваша с мясной начинкой.

Ранним утром житель Гродно забежал в местную шаверму, чтобы перекусить. Заведение оказалось закрыто на перерыв.

Прежде только голодный молодой человек в одну секунду стал еще и злым. Поток оскорблений полился на ни в чем не повинную девушку-продавца, пишет «Точка».

Проходивший мимо парень решил за нее вступиться. Так слово за слово завязалась драка. Молодые люди катали друг друга по дороге, применяя все возможные болевые и удушающие приемы.

Бой, впрочем, закончился быстро, поскольку зрители немедленно вызвали милицию. И сквернослов, и благородный заступник получили по «административке» за мелкое хулиганство.

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