В Гродно парни подрались из-за шаурмы

В Гродно парни подрались из-за шаурмы6
- 21.09.2026, 21:09
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Видеофакт.
В Гродно два парня подрались из-за шаурмы, сообщает Telegram-канал OC Exclusive. Они устроили зрелищный поединок с элементами рестлинга прямо на улице.
Однако истинной причиной конфликта стал вовсе не лист лаваша с мясной начинкой.
Ранним утром житель Гродно забежал в местную шаверму, чтобы перекусить. Заведение оказалось закрыто на перерыв.
Прежде только голодный молодой человек в одну секунду стал еще и злым. Поток оскорблений полился на ни в чем не повинную девушку-продавца, пишет «Точка».
Проходивший мимо парень решил за нее вступиться. Так слово за слово завязалась драка. Молодые люди катали друг друга по дороге, применяя все возможные болевые и удушающие приемы.
Бой, впрочем, закончился быстро, поскольку зрители немедленно вызвали милицию. И сквернослов, и благородный заступник получили по «административке» за мелкое хулиганство.