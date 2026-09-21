«Это агония системы» 3 21.09.2026, 21:17

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Российские власти могли «нарисовать» на выборах в Думу каждый третий голос.

Реальная явка на выборах в Госдуму была примерно на треть ниже объявленной Центральной избирательной комиссией, и примерно на эту же величину были вброшены голоса за «Единую Россию», следует из расчетов экспертов, проанализировавших первые результаты выборов методами статистического анализа, пишет The Moscow Times.

По предварительным данным ЦИК, явка на выборах в Госдуму составила 59,32%, «Единая Россия» набирает 57,83%. Это самая высокая явка на выборах такого уровня с 1993 года. Для «Единой России» это также лучший результат в истории — партия может получить 347 мандатов.

Сооснователь Data Insight Борис Овчинников, проанализировавший первые 20 000 опубликованных протоколов из примерно четверти УИКов, оценивает реальную явку менее чем в 40%. По его подсчетам, за пределами Москвы явку фальсифицировали или иным образом искусственно завышали почти на 70% участков, сфальсифицированы были примерно 31% голосов, в результате «Единой России» доля «фальсификата» может достигать до 55%.

Похожие цифры по явке получил и аналитик Петр Жижин, использовавший так называемый метод Шпилькина. По его оценке, реальный результат «Единой России» на выборах в Госдуму — 35%.

«Это агония системы... Сибирь начала превращаться в электоральные султанаты, потому что они не могли получить нужный результат. Они вынуждены были пойти на крайние меры. Можно сказать, что они выжали досуха свой так называемый административный ресурс. Это порядка 20 процентных пунктов», — прокомментировал эти данные электоральный эксперт, экс-сопредседатель движения «Голос» Роман Удот.

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