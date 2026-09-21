Украинский пилот F-16 перехватил и уничтожил российскую «Герань-5» в небе над Киевской областью 1 21.09.2026, 22:16

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Видеофакт.

В сети появилась видеозапись, на которой пилот истребителя F-16 Военно-воздушных сил Украины сбивает российский дрон-камикадзе «Герань-5» в Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент воздушного перехвата засняли очевидцы во время одной из российских воздушных атак.

Уничтожение вражеской цели произошло огнем из бортовой пушки «Vulcan».

В результате точного попадания российская «Герань-5» взорвалась и была уничтожена в воздухе.

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