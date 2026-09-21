В Польшу прибыли новые танки Abrams самой современной модификации 5 21.09.2026, 22:02

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Варшава получила 35 машин.

В Польшу поступила новая партия американских танков M1 Abrams в самой современной модификации M1A2SEPv3.

Об этом сообщил в соцсети X министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Речь идет об очередной партии танков M1A2SEPv3 Abrams. По словам Косиняка-Камыша, уже в ближайшее время 35 машин войдут в состав 18-й механизированной дивизии Вооруженных сил Польши.

«Мы укрепляем оборонный потенциал польских Вооруженных сил и последовательно модернизируем Вооруженные силы Республики Польша. Современная техника, хорошо подготовленные военные и боеготовность - это основы безопасности Польши», - написал министр.

В декабре прошлого года польское Минобороны сообщало о прибытии из США в Польшу 32 танков Abrams M1A2SEPv3.

Помимо новых машин, польская армия уже имеет 116 танков Abrams предыдущих версий.

Также Вооруженные силы Польши используют немецкие Leopard 2, корейские K2, а также советские Т-72 и их польскую модернизацию PT-91 Twardy.

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