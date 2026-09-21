В Турции камень стал достопримечательностью после фото Салаха 21.09.2026, 21:56

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Мохамед Салах

Фото: Türkiye Daily

Теперь к этому камню съезжаются толпы туристов и футбольных фанатов.

Камень на плато Куртдере в турецкой провинции Трабзон, где нападающий местного «Трабзонспора» Мохамед Салах сделал фото, превратился в туристическую достопримечательность, сообщает Türkiye Today.

Фотографии из поездки в Каппадокию Салах опубликовал в социальных сетях. Там был и снимок, сделанный на плато, где он сидит на одном из камней. Изображение быстро распространились в интернете, и болельщики начали искать точное место, где был сфотографирован футболист.

Сообщается, что рядом с камнем установлен информационный знак «Salah Yaylasi», что с турецкого переводится как «Плато Салаха», чтобы помочь желающим найти достопримечательность и сфотографироваться с ним.

Теперь к этому камню съезжаются толпы туристов и фанатов «Трабзонспора», чтобы сфотографироваться в той же позе, что и Салах.

34-летний Салах перешел в «Трабзонспор» в августе. До этого он выступал за английский «Ливерпуль», за который играл с 2017 года, став лучшим бомбардиром-легионером в истории АПЛ. Египтянин выиграл с «Ливерпулем» два чемпионата Англии (2020, 2025), Лигу чемпионов (2019), Кубок (2022) и Суперкубок Англии (2022), два Кубка лиги (2022, 2024), клубный чемпионат мира (2019) и Суперкубок УЕФА (2019).

В составе сборной Египта он провел 119 матчей и забил 66 голов.

После шести туров «Трабзонспор» с десятью очками идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Турции. Следующий матч команда сыграет 10 октября против «Самсунспора».

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