В ЕС согласовали продление санкций против режима Лукашенко сразу на три года 2 21.09.2026, 22:54

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Ранее ограничения продлевались на 6 или 12 месяцев.

Государства — члены ЕС в понедельник достигли предварительной договоренности о продлении санкций против белорусских и российских физических и юридических лиц, сообщает чешский телеканал CT24 со ссылкой на источники.

Соглашение было достигнуто в понедельник, 21 сентября, на встрече постпредов государств — членов союза в Брюсселе.

Теперь страны ЕС запустят письменную процедуру для окончательного утверждения этого решения, отмечает телеканал.

Отметим, санкции против российских и белорусских лиц продлили на три года вместо обычных шести или 12 месяцев.

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