Иконы, талон и даже лаваш: что белорусы вставляют в банкоматы

Иконы, талон и даже лаваш: что белорусы вставляют в банкоматы1
- 21.09.2026, 22:07
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О необычных находках рассказал крупный белорусский банк.
В «Приорбанке» рассказали, какие посторонние предметы инженеры находят в банкоматах.
«Это вещи, которые наши инженеры извлекали из банкоматов-ресайклеров», - рассказали в банке и показали содержимое. Это чеки, фантики, икона, талон к неврологу… И даже кусок лаваша.
Еще часто попадаются мелкие предметы: монеты, скрепки, резинки. В банке считают, что клиенты это делают не специально. Но подобные предметы выводят банкомат из строя.