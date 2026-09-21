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Иконы, талон и даже лаваш: что белорусы вставляют в банкоматы

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  • 21.09.2026, 22:07
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Иконы, талон и даже лаваш: что белорусы вставляют в банкоматы

О необычных находках рассказал крупный белорусский банк.

В «Приорбанке» рассказали, какие посторонние предметы инженеры находят в банкоматах.

«Это вещи, которые наши инженеры извлекали из банкоматов-ресайклеров», - рассказали в банке и показали содержимое. Это чеки, фантики, икона, талон к неврологу… И даже кусок лаваша.

Еще часто попадаются мелкие предметы: монеты, скрепки, резинки. В банке считают, что клиенты это делают не специально. Но подобные предметы выводят банкомат из строя.

Фото: кадр видео телеграм-канала «Приорбанка»
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