закрыть
22 сентября 2026, вторник, 0:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шотландский диджей попал в Книгу рекордов Гиннесса

  • 21.09.2026, 21:29
Шотландский диджей попал в Книгу рекордов Гиннесса
Келвин Харрис
Фото: @calvinharris

Келвин Харрис сыграл сет перед примерно 1,6 млн человек.

Шотландский диджей Келвин Харрис сыграл сет перед примерно 1,6 млн человек в Сан-Паулу, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает BBC. Это крупнейшая аудитория для сольного диджей-сета.

Как написал музыкант в соцсетях, такое могло произойти только в Бразилии. Речь идет о его выступлении в феврале 2026 года на карнавальной платформе, которое «превратило город в одну огромную вечеринку». Диджей вспоминает тот день как «по-настоящему безумный».

Келвин Харрис и раньше попадал в Книгу рекордов Гиннесса. В 2014 году от был отмечен за девять хитов из одного альбома в топ-10 Великобритании, а позже — как самый высокооплачиваемый диджей года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко