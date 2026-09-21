13-летняя пловчиха с рекордами выиграла два золота Азиатских игр 4 21.09.2026, 20:49

1,364

Юй Цзыди

Китаянка Юй Цзыди взяла золото на дистанции 200 м баттерфляем и 200 м комплексным плаванием.

13-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди на Азиатских играх одержала победу на дистанции 200 м комплексным плаванием. При этом она установила новый рекорд Азии.

Спортсменка показала результат 2 минуты 06,10 секунды. До мирового рекорда, установленного 20-летней канадкой Саммер Макинтош (2.05,70), ей не хватило 0,4 секунды.

Днем ранее китаянка установила рекорд Азиатских игр в плавании на 200 м баттерфляем (2.05,08), завоевав свое первое золото на турнире.

«Второе золото радует меня больше, чем первое», — приводит слова Юй Цзыди BBC.

Юй Цзыди стала самой юной пловчихой, завоевавшей медаль чемпионата мира, когда в 12 лет взяла бронзу в составе китайской эстафеты 4×200 м вольным стилем.

Азиатские игры проходят в Японии и завершатся 4 октября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com