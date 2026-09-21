13-летняя пловчиха с рекордами выиграла два золота Азиатских игр

13-летняя пловчиха с рекордами выиграла два золота Азиатских игр4
- 21.09.2026, 20:49
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Китаянка Юй Цзыди взяла золото на дистанции 200 м баттерфляем и 200 м комплексным плаванием.
13-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди на Азиатских играх одержала победу на дистанции 200 м комплексным плаванием. При этом она установила новый рекорд Азии.
Спортсменка показала результат 2 минуты 06,10 секунды. До мирового рекорда, установленного 20-летней канадкой Саммер Макинтош (2.05,70), ей не хватило 0,4 секунды.
Днем ранее китаянка установила рекорд Азиатских игр в плавании на 200 м баттерфляем (2.05,08), завоевав свое первое золото на турнире.
«Второе золото радует меня больше, чем первое», — приводит слова Юй Цзыди BBC.
Юй Цзыди стала самой юной пловчихой, завоевавшей медаль чемпионата мира, когда в 12 лет взяла бронзу в составе китайской эстафеты 4×200 м вольным стилем.
Азиатские игры проходят в Японии и завершатся 4 октября.