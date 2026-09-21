ВСУ сбили российскую «Герань-5» с помощью нового перехватчика STING S 21.09.2026, 20:39

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Видео.

Операторы дронов экипажа «Бабай» 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка во время одной из воздушных атак противника сбили российский дрон «Герань-5».

Как сообщает Цензор.НЕТ, для уничтожения вражеской воздушной цели украинские пилоты применили новый дрон-перехватчик STING S от «Диких шершнів».

Пилот направил перехватчик на российскую «Герань-5» и поразил ее в левую часть корпуса. В результате попадания вражеский дрон был уничтожен в воздухе.

В подписи к опубликованному видео также отмечается, что масса боевой части «Герани-5» составляет до 90 килограммов, а дальность полета может достигать 950 километров.

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