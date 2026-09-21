На рынке недвижимости появились изменения 21.09.2026, 20:07

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Цены на жилье могут вырасти.

У некоторых банков появились изменения по кредитам на недвижимость. «Зеркало» рассказывает подробности.

С 1 октября «Белагропромбанк» урежет процентные ставки по уже взятым кредитам на жилье. Но это затронет не все займы.

«Снижение коснется кредитных договоров, действующих по состоянию на 1 октября 2026 года, по которым процентная ставка превышает 15,5% годовых, — сообщает финансовое учреждение. — Если ставка установлена без привязки к ставке рефинансирования, она снизится до 15,5% годовых. Если ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка, она будет рассчитываться по формуле „ставка рефинансирования + 6,25 процентного пункта“».

В «Белагропромбанке» уточнили, что начнут применять новые ставки с 1 октября. «Снижение отразится уже в сумме процентов, начисленных за октябрь. Размер экономии будет зависеть от прежней ставки по договору и остатка задолженности, — сообщает финансовое учреждение. — Ставки снизятся автоматически — никаких действий от клиентов не требуется. Обращаться в банк, подавать заявление или подписывать дополнительное соглашение не нужно».

Эксперты по рынку недвижимости wikidom.by так оценили это новшество:

«Это хорошая новость прежде всего — для людей, которые уже имеют кредит на строительство или покупку жилья и сейчас платят по ставке выше 15,5%. Главный плюс очевиден: уменьшится процентная нагрузка и, соответственно, платежи по кредиту. Чем больше остаток задолженности и чем выше была прежняя ставка, тем заметнее может быть эффект. Например, если остаток долга составляет 100 000 рублей, то разница между ставкой 18% и 15,5% составляет 2500 рублей годовых в расчете на первоначальный остаток долга. Фактическая экономия будет зависеть от графика погашения, срока кредита и того, как быстро уменьшается основной долг».

По мнению аналитиков, «если подобный тренд продолжится и другие банки также будут пересматривать условия, кредитный спрос на жилье может получить дополнительную поддержку».

«Но ожидать мгновенного скачка цен только из-за этого решения не стоит. На стоимость квартир одновременно влияют предложение, доходы покупателей, объемы строительства, цены у застройщиков и условия других банков», — считают аналитики.

«Технобанк» с 18 сентября снизил проценты по кредитам на недвижимость «Милый дом», «Я построю Милый дом». Теперь ставка составляет 14,5% годовых (было — 14,9%).

«Технобанк» снизил ставки по кредитам на вторичку. Давно у нас не было таких «дешевых» кредитов. Да, они разгоняют ценник», — отметила в своем телеграм-канале эксперт по рынку недвижимости Наталья Литовская.

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