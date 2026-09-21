68-летняя Шэрон Стоун снялась для обложки модного журнала 5 21.09.2026, 19:55

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Шэрон Стоун

ФОТО: Featureflash Photo Agency/Shutterstock

Фото.

68-летняя Шэрон Стоун недавно появилась на обложке журнала Variety. Глядя на кинозвезду, сложно поверить в ее возраст.

Шэрон Стоун, ставшая невероятно популярной после выхода фильма «Основной инстинкт» в 1992 году, снялась для обложки журнала в элегантном черном платье в пол и объемной шубке того же цвета. На других снимках актриса предстала в облегающем бежевом платье, элегантно подчеркивающим ее фигуру. Образ дополнили бежевые туфли на каблуке и белая меховая накидка. На фото актриса буквально излучала уверенность в себе. И неудивительно: своим прекрасным внешнем видом актриса способна дать фору многим, пишет Delfi.

Несколько лет назад Стоун призналась, что в свое время активно прибегала к ботоксу, однако после перенесенного инсульта ей пришлось от него отказаться. «В период, когда я была на пике славы, были времена, когда я пользовалась ботоксом и делала филлеры. Затем я перенесла тяжелый инсульт и девять дней страдала от кровоизлияния, после чего мне пришлось сделать более 300 инъекций ботокса и филлеров, чтобы вновь поднять одну сторону лица», — рассказала она в 2022 году журналу Vogue Arabia.

По словам актрисы, после того случая, она решила стареть естественно, но ее молодой партнер с этим не согласился. Как вспоминает Стоун, он сказал ей: «Наверное, это пошло бы на пользу и твоему, и моему эго, если бы ты снова стала колоть ботокс». После того разговора они встретились еще один раз, а затем мужчина потерял к ней интерес.

В последнее время актриса не раз критиковала женщин, которые боятся старения. «Неужели мы должны смотреть в зеркало и бояться? Почему мы вообще должны бояться быть людьми? Для меня это самый странный образ мыслей, — однажды написала она в соцсетях. — Почему в 2026 году мы все еще боимся стареть и жить в собственном теле? Мы представляем собой гораздо больше, чем просто внешность…»

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