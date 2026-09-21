Капитализация производителя чипов AMD впервые превысила $1 трлн
- 21.09.2026, 19:39
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Акции компании достигли исторического максимума.
В понедельник, 21 сентября, рыночная капитализация американского производителя чипов Advanced Micro Devices (AMD) впервые поднялась выше отметки в $1 трлн. Акции достигли исторического максимума на фоне роста спроса на технологию искусственного интеллекта, пишет Reuters.
На пике бумаги подорожали на 10%, до $615,99 за акцию, рыночная капитализация компании превысила $1 трлн. К 18:31 по Минску рост замедлился — акции прибавляли 9,4% и торговались на уровне $612,15 за бумагу.
AMD стала четвертым американским производителем чипов, преодолевшим отметку в $1 трлн, после Nvidia, Broadcom и Micron. Nvidia достигла этого уровня в 2023 году и сейчас является самой дорогой компанией в мире с капитализацией более $5 трлн.
Компания ускорила запуск продуктов для ИИ и перешла от продажи отдельных чипов к комплексным решениям, которые включают процессоры, сетевое оборудование и другие компоненты. Это помогает компании AMD конкурировать с Nvidia, отмечает издание.
Кроме того, AMD также выигрывает от растущего спроса на центральные процессоры, которые используются вместе с графическими процессорами в серверах, обрабатывающих задачи инференса. С их помощью AMD отвоевала долю рынка у Intel.