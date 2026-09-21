Капитализация производителя чипов AMD впервые превысила $1 трлн 21.09.2026, 19:39

1,176

Фото: habr.com

Акции компании достигли исторического максимума.

В понедельник, 21 сентября, рыночная капитализация американского производителя чипов Advanced Micro Devices (AMD) впервые поднялась выше отметки в $1 трлн. Акции достигли исторического максимума на фоне роста спроса на технологию искусственного интеллекта, пишет Reuters.

На пике бумаги подорожали на 10%, до $615,99 за акцию, рыночная капитализация компании превысила $1 трлн. К 18:31 по Минску рост замедлился — акции прибавляли 9,4% и торговались на уровне $612,15 за бумагу.

AMD стала четвертым американским производителем чипов, преодолевшим отметку в $1 трлн, после Nvidia, Broadcom и Micron. Nvidia достигла этого уровня в 2023 году и сейчас является самой дорогой компанией в мире с капитализацией более $5 трлн.

Компания ускорила запуск продуктов для ИИ и перешла от продажи отдельных чипов к комплексным решениям, которые включают процессоры, сетевое оборудование и другие компоненты. Это помогает компании AMD конкурировать с Nvidia, отмечает издание.

Кроме того, AMD также выигрывает от растущего спроса на центральные процессоры, которые используются вместе с графическими процессорами в серверах, обрабатывающих задачи инференса. С их помощью AMD отвоевала долю рынка у Intel.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com