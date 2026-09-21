До +16°С ожидается в Беларуси 22 сентября
- 21.09.2026, 19:12
Будет облачно.
Во вторник, 22 сентября, в Беларуси сохранится прохладная погода. Синоптики также обещают дожди и грозы. Прогнозом на завтра поделились в Белгидромете.
Будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по востоку, а днем во многих районах – сильные дожди. Днем местами ожидаются грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый.
Температура ночью составит +6...+12°С, днем – от +10 до +16°С.
В Минске 22 сентября будет +8…+10°С ночью и +10…+12°С днем. Временами пройдут сильные дожди.