Трамп: Россия потеряла контроль над нефтепереработкой

Трамп: Россия потеряла контроль над нефтепереработкой9
- 21.09.2026, 19:28
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Президент США заявил о последствиях украинских ударов по НПЗ.
Россия потеряла контроль над собственной нефтепереработкой после того, как Украина атаковала многие НПЗ и некоторые из них были выведены из строя.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.
«Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей промышленностью из-за войны с Украиной. Большое количество их нефтеперерабатывающих заводов было подорвано и, по крайней мере, временно выведено из строя», - отметил он.
Трамп подчеркнул, что «бессмысленная и бесконечная» война с Украиной должна быть прекращена.
«Весь мир страдает, поскольку ежемесячно погибает 25 000 человек, преимущественно военнослужащих. Какой позор!», - заявил президент США.