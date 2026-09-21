закрыть
22 сентября 2026, вторник, 0:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Россия потеряла контроль над нефтепереработкой

9
  • 21.09.2026, 19:28
  • 12,216
Трамп: Россия потеряла контроль над нефтепереработкой

Президент США заявил о последствиях украинских ударов по НПЗ.

Россия потеряла контроль над собственной нефтепереработкой после того, как Украина атаковала многие НПЗ и некоторые из них были выведены из строя.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

«Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей промышленностью из-за войны с Украиной. Большое количество их нефтеперерабатывающих заводов было подорвано и, по крайней мере, временно выведено из строя», - отметил он.

Трамп подчеркнул, что «бессмысленная и бесконечная» война с Украиной должна быть прекращена.

«Весь мир страдает, поскольку ежемесячно погибает 25 000 человек, преимущественно военнослужащих. Какой позор!», - заявил президент США.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко