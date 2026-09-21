Трамп: Россия потеряла контроль над нефтепереработкой 9 21.09.2026, 19:28

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Президент США заявил о последствиях украинских ударов по НПЗ.

Россия потеряла контроль над собственной нефтепереработкой после того, как Украина атаковала многие НПЗ и некоторые из них были выведены из строя.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

«Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей промышленностью из-за войны с Украиной. Большое количество их нефтеперерабатывающих заводов было подорвано и, по крайней мере, временно выведено из строя», - отметил он.

Трамп подчеркнул, что «бессмысленная и бесконечная» война с Украиной должна быть прекращена.

«Весь мир страдает, поскольку ежемесячно погибает 25 000 человек, преимущественно военнослужащих. Какой позор!», - заявил президент США.

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