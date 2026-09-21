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Bentley готовит самый мощный автомобиль в своей истории

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  • 21.09.2026, 16:20
  • 1,578
Bentley готовит самый мощный автомобиль в своей истории
Фото: Bentley

Презентация приурочена ко дню основания компании.

Bentley 23 сентября представит Torcal — первый серийный электромобиль в истории марки. Новый роскошный внедорожник одновременно станет самым мощным автомобилем компании, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Премьера состоится в 19:19 по местному времени. Это отсылка к 1919 году, когда Уолтер Оуэн Бентли основал компанию.

Torcal будут вручную собирать на заводе Bentley в Крю в Великобритании. Для запуска производства компания вложила более 350 миллионов фунтов стерлингов в переоборудование предприятия и новую покрасочную линию.

Электромобиль построен на платформе PPE, разработанной Porsche и также используемой новым электрическим Cayenne. По предварительным данным, двухмоторная полноприводная установка выдаст более 838 лошадиных сил и 738 фунт-футов крутящего момента.

Батарея емкостью 113 кВт·ч обеспечит запас хода до 373 миль по циклу WLTP. Зарядка с 10 до 80 процентов при использовании станции мощностью 400 кВт займет менее 20 минут.

В Bentley обещают сохранить характер марки несмотря на переход на электрическую тягу. «Настоящий Bentley, который просто оказался электрическим», — так компания описывает концепцию нового автомобиля.

Torcal получит активную подвеску с настройками Bentley. Производитель хочет совместить комфорт Flying Spur с управляемостью Continental GT и при этом обеспечить машине необычные для Bentley возможности за пределами асфальта.

«Мы хотим установить новые стандарты качества», — заявляют в компании.

Пока окончательные характеристики и дизайн держат в секрете. Полноценная премьера состоится 23 сентября.

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