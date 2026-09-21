Путин устроил чиновникам «экзамен» на выборах 21.09.2026, 16:59

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Кремль смотрит, где вертикаль власти начинает давать сбой.

Российские парламентские выборы нужны Кремлю не столько для определения победителя, сколько для проверки того, насколько эффективно работает вся система власти. Итог голосования заранее известен, но реальные цифры и ход кампании позволяют Путину оценить лояльность чиновников, губернаторов и региональных элит, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

С 18 по 20 сентября россияне выбирали новый состав Госдумы. Одновременно по стране проходили тысячи региональных и муниципальных выборов. При этом политическая конкуренция была сильно сужена. Верховный суд в августе исключил партию «Яблоко» из федерального списка, сославшись на нарушения в финансировании и агитационных материалах.

«Российские выборы — это больше, чем сфальсифицированный подсчет голосов. Это общенациональный экзамен путинской системы», — пишут авторы.

Главными «экзаменуемыми» становятся губернаторы, чиновники, руководители госкомпаний и партийные функционеры. От них ждут необходимой явки и нужного результата. Кремль получает возможность увидеть, где административная машина работает без сбоев, а где местные элиты сопротивляются решениям Москвы.

Особое значение имеет и мобилизация избирателей. Государственные учреждения и компании годами используют зависимость сотрудников от работодателей, чтобы заставлять их голосовать. Однако эта система сталкивается с новыми проблемами. Сокращение рабочих мест и зарплат ослабляет влияние работодателей, а упразднение части местного самоуправления лишает власти привычных посредников.

Отдельным испытанием стала попытка Кремля продвинуть в политику ветеранов войны. «Невозможно просто придумать итоговые цифры — выборы показывают сопротивление внутри самой системы», — считают авторы.

В итоге для Кремля важен не только объявленный процент «Единой России». Гораздо больше информации дают ответы на другие вопросы: где чиновникам пришлось усиливать давление на избирателей, какие губернаторы справились с задачами и где местные элиты начали саботировать навязанные сверху решения.

Именно поэтому выборы при Путине выполняют функцию своеобразного теста всей вертикали власти.

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