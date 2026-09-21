Индия начала искать замену российской нефти 1 21.09.2026, 17:35

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«Адские санкции» Трампа вынудили Нью-Дели пересмотреть закупки у Москвы.

Индия готовится сократить закупки российской нефти после подписания президентом США Дональдом Трампом закона об «адских санкциях», который позволяет вводить 100-процентные пошлины против импортеров российской нефти. Крупнейшие индийские нефтеперерабатывающие компании в последние дни начали всерьез искать альтернативные партии сырья, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта страны, что позволяло Нью-Дели компенсировать перебои с поставками с Ближнего Востока. Российские поставки уже начали снижаться. По оценке Kpler, в сентябре они могут составить 1,9 млн баррелей в сутки, что станет минимумом с апреля. Индия изучает, как ограничения затронут Китай и других крупных покупателей российской нефти.

Индийские НПЗ формируют закупки с поставкой в ноябре. Быстро заменить российскую нефть Индии будет непросто. Объем закупок у России значительно превышает потенциальные поставки из Венесуэлы или Ирана, а альтернативная нефть с Ближнего Востока стоит дороже. В конце прошлой недели Urals с доставкой в Индию стоила $133 за баррель, а сорта Oman и Murban продавались на несколько долларов дороже.

Потребление нефти в Индии растет. Запуск нового НПЗ в Раджастане и расширение других заводов могут увеличить закупки страны до рекордных 5,4 млн баррелей в сутки. «Индия должна продолжать покупать нефть у России до тех пор, пока она остается конкурентоспособной. Индия должна игнорировать угрозы США ввести пошлины, поскольку им нет конца. США могут вскоре придумать новые способы введения дополнительных пошлин», — заявил основатель Global Trade Research Initiative Аджай Шривастава.

Сохранить исключение из санкций попросила Венгрия, пишет Bloomberg. Годовую льготу она получила после встречи Трампа с бывшим премьером Виктором Орбаном в Белом доме в ноябре прошлого года. Орбан утверждал, что она будет действовать, пока оба политика остаются у власти. В апреле 2026 года Орбан проиграл выборы, а новому правительству Венгрии придется самостоятельно добиваться продления льготы.

Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России 18 сентября. Он позволяет президенту вводить пошлины в отношении пяти крупнейших стран — покупателей российских нефти и газа, если доля российских энергоресурсов в их импорте превышает 15%. Под эти критерии подпадают Индия и Китай. Такие же пошлины предусмотрены для стран, которые помогают России обходить санкции.

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