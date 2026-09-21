Экс-руководитель Могилевского облисполкома попал в СИЗО КГБ 6 21.09.2026, 17:55

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Геннадий Денгалев

Фото: «Радыё Свабода»

Последний раз его публично видели более года назад.

Бывший заместитель председателя Могилевского облисполкома Геннадий Денгалев был задержан и сейчас содержится в СИЗО КГБ в Минске, известном как «американка», сообщают источники «Радыё Свабода».

По информации источников «Свабоды», дело, в рамках которого задержали Денгалева, связано с финансами. Точная суть претензий к бывшему чиновнику, статья Уголовного кодекса и его процессуальный статус пока неизвестны.

Также неясно, когда именно его задержали. Последние публичные упоминания Геннадия Денгалева на посту заместителя председателя Могилевского облисполкома датируются началом августа 2025 года. 7 августа он участвовал в торжествах ко Дню строителя, а на 9 августа у него была запланирована прямая телефонная линия. После этого Денгалев фактически исчез из публичного пространства.

15 января 2026 года на его должность по вопросам строительства и ЖКХ был согласован Игорь Клишо. Когда именно Денгалев покинул пост, публично не сообщалось.

Фото: «Радыё Свабода»

Геннадий Денгалев родился в 1973 году в Белыничах Могилевской области и большую часть карьеры был связан со строительной отраслью. Он окончил Могилевский строительный техникум, Белорусскую государственную политехническую академию, а также Академию управления при президенте.

В разные годы работал в строительных организациях Могилевщины, возглавлял «Могилевхимремонт», руководил УКСом Могилевского горисполкома и Главным управлением капитального строительства Управления делами президента. С 2015 года возглавлял «Минскоблсельстрой».

В 2017 году Денгалев возглавил Борисовский райисполком. В мае 2022 года его согласовали на должность заместителя председателя Могилевского облисполкома по вопросам строительства и ЖКХ. В январе 2026 года на эту должность был назначен Игорь Клишо.

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