Украинские пилоты уничтожили российский ЗРК «Бук» под Константиновкой 21.09.2026, 17:59

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Маскировка оккупантам не помогла.

Пилоты украинского пограничного подразделения «Феникс» на прошлой неделе нанесли серию ударов по живой силе, технике и логистике российских оккупантов на различных направлениях фронта.

Кадры боевой работы подразделения за прошедшую неделю бойцы опубликовали в своем Telegram-канале.

На Добропольском направлении украинские пограничники поражали наземные роботизированные комплексы противника, на Лиманском - автомобильную технику, а на Торецком - транспорт оккупантов.

Наибольшие потери в живой силе российские войска понесли на Константиновском направлении. Пилоты «Фенікс» выявляли вражеские диверсионно-разведывательные группы в лесополосах и оврагах и наносили по ним удары.

Попытки оккупантов маскироваться или сбивать украинские беспилотники из стрелкового оружия не помогли избежать поражения.

Одной из важнейших обнаруженных целей стал российский зенитный ракетный комплекс «Бук». Аэроразведка обнаружила его укрытие в лесополосе, после чего украинские пилоты нанесли по позиции ЗРК несколько прицельных ударов.

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