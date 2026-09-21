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Европейские лидеры будут добиваться от США поставок дополнительных систем Patriot для Украины

  • 21.09.2026, 18:48
Европейские лидеры будут добиваться от США поставок дополнительных систем Patriot для Украины

Европейцы также будут призывать другие страны оказать финансовую поддержку Украине.

На этой неделе, во время заседаний Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, европейские лидеры планируют убеждать президента США Дональда Трампа предоставить Украине больше ракет-перехватчиков Patriot.

Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 21 сентября.

«Америка могла бы пополнить свои запасы, а мы смогли бы пережить зиму», — сказал Зеленский. Реакция США на это предложение остается неизвестной.

По данным издания, европейцы также будут призывать другие страны, в частности Великобританию и Японию, оказать финансовую поддержку Украине. Германия и некоторые другие европейские государства в этом месяце уже заявили, что закупят дополнительные системы Patriot и направят ракеты из собственных запасов, чтобы помочь Украине отразить ожидаемое зимнее наступление России.

Именно баллистические ракеты наносят наибольший ущерб украинской инфраструктуре, в частности энергетическим объектам, и противодействовать им могут только системы Patriot.

С августа Россия существенно сократила применение баллистических ракет в пользу реактивных дронов; по мнению аналитиков издания, это может свидетельствовать о том, что Москва накапливает их для массированных ударов по энергетической и отопительной инфраструктуре Украины в холодный период, который традиционно начинается в конце октября — начале ноября.

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