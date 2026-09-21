Европейские лидеры будут добиваться от США поставок дополнительных систем Patriot для Украины 21.09.2026, 18:48

Европейцы также будут призывать другие страны оказать финансовую поддержку Украине.

На этой неделе, во время заседаний Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, европейские лидеры планируют убеждать президента США Дональда Трампа предоставить Украине больше ракет-перехватчиков Patriot.

Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 21 сентября.

«Америка могла бы пополнить свои запасы, а мы смогли бы пережить зиму», — сказал Зеленский. Реакция США на это предложение остается неизвестной.

По данным издания, европейцы также будут призывать другие страны, в частности Великобританию и Японию, оказать финансовую поддержку Украине. Германия и некоторые другие европейские государства в этом месяце уже заявили, что закупят дополнительные системы Patriot и направят ракеты из собственных запасов, чтобы помочь Украине отразить ожидаемое зимнее наступление России.

Именно баллистические ракеты наносят наибольший ущерб украинской инфраструктуре, в частности энергетическим объектам, и противодействовать им могут только системы Patriot.

С августа Россия существенно сократила применение баллистических ракет в пользу реактивных дронов; по мнению аналитиков издания, это может свидетельствовать о том, что Москва накапливает их для массированных ударов по энергетической и отопительной инфраструктуре Украины в холодный период, который традиционно начинается в конце октября — начале ноября.

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