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Белорусы сыграют на клубном ЧМ по гандболу в составе «Лос-Анджелеса»

  • 21.09.2026, 19:05
Белорусы сыграют на клубном ЧМ по гандболу в составе «Лос-Анджелеса»
Фото: betnews.by

Первый матч в составе американского клуба наши соотечественники проведут 24 сентября.

Сразу пять белорусов заявлены в команду «Лос-Анджелес» (США) для участия в клубном чемпионате мира по гандболу (Super Globe).

Подробности сообщает BetNews.

Среди них три игрока МОГК – вратарь Павел Мискевич, разыгрывающие Борис Пуховский и Максим Величкевич, правый полусредний СКА Евгений Ладутько, а также тренер женского СКА линейный Дмитрий Камышик.

Кроме того, в составе значится экс-гандболист «Мешков Бреста» российский левый крайний Максим Саликов.

Клубный чемпионат мира пройдет в Египте с 24 сентября по 1 октября. На нем выступят 10 команд, причем 4 из них, в том числе «Лос-Анджелес», стартуют с квалификации.

За право сыграть на групповом этапе команда сразится с египетским «Замалеком» 24 сентября.

Группа А: Барселона (Испания), Монтада (Марокко), Пиньейрос (Бразилия), Лос-Анджелес (США)/Замалек (Египет).

Группа B: Берлин (Германия), Аль-Ахли (Египет), Бурган (Кувейт), Сидней (Австралия)/ Веспрем (Венгрия).

Далее команды, занявшие одинаковые места в группах, встретятся в стыковых матчах за итоговые позиции.

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