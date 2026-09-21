В Румынии задержали бывшего кандидата в президенты Джорджеску 21.09.2026, 19:09

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Кэлин Джорджеску

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Его подозревают в мошенничестве.

В Румынии по подозрению в мошенничестве на сумму 1,1 млн евро задержан Кэлин Джорджеску — бывший кандидат в президенты страны, выигравший первый тур выборов в 2024 году. Тогда Конституционный суд Румынии отменил результаты из-за подозрений в российском вмешательстве. В деле о мошенничестве, по данным румынских СМИ, также есть российский след.

Джорджеску был задержан утром в понедельник, 21 сентября, когда он ехал в своей машине в бассейн, передает Antena3 CNN. Полицейские отвезли его к нему домой, чтобы провести там обыск. Всего обыски в связи с делом Джорджеску проходят в пяти принадлежащих ему домах.

В 2021 году, следует из пресс-релиза Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT), два гражданина Румынии и один итальянец создали преступную группу. Они предлагали румынским бизнесменам получить кредиты на миллионы евро, однако условием для этого был денежный залог. Потерпевший перевел мошенникам сначала 1 млн евро, надеясь получить кредит на 6 млн, а затем еще 100 тыс. евро — когда они предложили увеличить сумму кредита до 15 млн, пишет ВВС.

DIICOT не называет имена подозреваемых и потерпевшего, отмечая, что руководителем группы был 64-летний румын. По данным местных СМИ, помимо Джорджеску фигуранты дела — это 47-летний румынский бизнесмен Ионел Русен и 56-летний итальянец Массимилиано Арена. Потерпевший — румынский бизнесмен Разван Леу.

Как пишут G4Media и Euronews Romania, во время обысков полиция нашла устройство для глушения сигнала и поддельное удостоверение личности Мальтийского ордена на имя «сенатора» Кэлина Джорджеску. Посол Мальтийского ордена в Румынии Роберто Муснечи заявил G4Media, что Джорджеску не принадлежит к ордену.

По данным источников G4Media и Digi24, в деле фигурирует Migom Bank — зарегистрированный на Доминике банк, который формально принадлежал гражданину Швейцарии Томасу Скетти, но контролировался гражданами России. Именно в этот банк Леу перевел 1,1 млн евро. В частности, Скетти, пишет Digi24, был связан с российским бизнесменом Андреем Кочетковым.

Леу выпустил заявление, в котором подтвердил, что в январе 2024 года подал уголовную жалобу, которая и легла в основу расследования DIICOT. «Я сделал это по одной причине: я потерял больше миллиона евро, заработанных тяжелым трудом, из-за обещаний о финансировании, которые так и не стали реальностью. В течение нескольких лет я пытался вернуть деньги полюбовно, но не преуспел», — сказал он.

Бизнесмен подчеркнул, что у него не было политических мотивов. «Как и я, миллионы румын — как вы видели — доверяли Кэлину Джорджеску. Я полностью верил Кэлину Джорджеску и его словам. К сожалению, это все оказалось мошеннической схемой, обманом», — добавил Леу.

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