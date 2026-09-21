Кая Каллас предложила новые санкции против РФ 4 21.09.2026, 19:14

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Кайя Каллас

Фото: LRT

Так глава Евродипломатии отреагировала на «выборы» в Госдуму РФ.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложит ввести санкции против лиц, содействовавших проведению выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины.

«Так называемые выборы в Государственную думу стали очередным серьезным ударом по российской демократии. Их исход никогда не вызывал сомнений», – написала Каллас в социальной сети X.

«Кремль подавил инакомыслие, не допустил к выборам единственную зарегистрированную партию, выступавшую против его войны в Украине, и не допустил к выборам международных наблюдателей. От демократических процедур в России осталась лишь видимость. Я предложила меры против тех, кто содействует проведению этих фиктивных выборов на оккупированных украинских территориях», – заключила она.

«Единая Россия» получила конституционное большинство в нижней палате российского парламента. По данным Центризбиркома, партия власти может рассчитывать на 355 мест в Госдуме – это самая многочисленная фракция в истории «Единой России».

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