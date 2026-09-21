Лукашенко проговорился о последствиях санкций для белорусского калия 11 21.09.2026, 18:27

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Выход на западные рынки остается закрытым.

Лукашенко решил опровергнуть «грубые выпады» Запада и заявил, что Беларусь не смогла бы поставить на западные рынки калий «даже если бы захотела», пишет «Салідарнасць».

— Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского союза, Запада в целом, — заявил диктатор на встрече с главой Государственного таможенного комитета, комментируя вопросы поставки калия.

Он сообщил, что «идет переориентация товаропотока на восток».

— Удается, не удается? Какие в этом плане проблемы? — уточнил правитель.

Расписывая радужную ситуацию с белорусским калием, Лукашенко привел в качестве аргумента недавние переговоры с американцами. По его словам, белорусская сторона сама не может поставить американцам большие объемы.

— Насколько я информирован премьер-министром и правительством, нам удалось переориентироваться на восток. Свидетельством тому являются переговоры с американцами. И как тут многие кричат: «Ах, калий!» Мы даже если бы захотели куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано, — заявил Лукашенко.

Примечательно, что в недавнем комментарии The New York Times спецпредставитель США Джон Коул сообщал, что Вашингтон надеется, что ЕС позволит-таки Беларуси возобновить поставки калийных удобрений через Литву.

— Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы обеспечить их поставки из Беларуси в США — именно этого хочет президент Трамп. Сегодня я встретился с президентом Литвы, а завтра встречусь с президентом Латвии, чтобы добиться согласованной позиции всех сторон, — заявил Коул 16 сентября.

Выходит, американская администрация зря старается, мучает зачем-то страны Балтии, хотя никто, как оказалось, ни о чем их не просит. Вот только странно, что калий нужен исключительно Трампу, а расплачивается политзаключенными Лукашенко.

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