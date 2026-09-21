Путину грозит массовый исход россиян 11 21.09.2026, 14:36

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Гражданам России смогут автоматически запрещать выезд из страны.

После крупнейшей атаки украинских дронов по Москве в России усилились опасения новой мобилизации. На этом фоне россияне начали заранее покидать страну, опасаясь возможных ограничений на выезд, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

В воскресенье (сотни беспилотников атаковали Москву https://charter97.org/ru/news/2026/9/20/699044/) и Московскую область. Удар пришелся на последний день парламентских выборов в России. Российские власти заявили, что в ответ намерены усилить удары по Украине.

Все больше россиян задумываются об отъезде из страны. По данным проекта «Арк», с середины июля наблюдается заметный всплеск обращений за помощью с эмиграцией. Поисковые запросы «как уехать» и «мобилизация» достигли максимальных значений с 2023 года.

Координатор проекта «Арк» Ян Словицкий, помогающий прибывающим в Ереване, связывает происходящее со страхом новой волны призыва.

«Люди уезжают заранее, потому что уже видели, что происходило во время предыдущих волн», — сказал он.

С середины июля в России нарастает паника, связанная не только с возможной мобилизацией, но и с дефицитом топлива и перебоями с интернетом.

Опасения усиливает электронный реестр повесток. Власти могут запрещать выезд из России основываясь на данных автоматизированной системы.

Путин назвал разговоры о новой мобилизации «полной чепухой».

После атаки Москва заявила о намерении «усилить» удары по Украине. На фоне этих заявлений и предупреждений европейских спецслужб о возможном расширении российской агрессии страх среди россиян усиливается. Многие предпочитают уехать до того, как власти могут ввести новые ограничения.

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