Aston Martin готовит презентацию гиперкара Valhalla Spider 21.09.2026, 14:26

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Aston Martin готовит Valhalla в новом кузове

Фото: Aston Martin

Новинка получит более 1000 лошадиных сил и открытый верх.

В ноябре 2026 года должен выйти Aston Martin Valhalla Spider, сочетающий крышу в стиле тарга с мощностью гиперкара PHEV, ориентированного на коллекционеров и любителей трековых заездов.

Он должен сохранить 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом от Mercedes-AMG и три электродвигателя, которые в совокупности выдают 1065 лошадиных сил, пишет Motor1.

Поставки купе Aston Martin Valhalla клиентам начались в 2025 году, и теперь дилеры ожидают появления версии с открытым верхом. Название Aston Martin Valhalla Spider рассматривается как вариант наименования для этого гиперкара, который дополнит купе, выпущенное ограниченным тиражом в 999 экземпляров.

Слухи в отрасли указывают на то, что версия Spider появится вскоре после автомобиля с фиксированной крышей, однако подтвержденного графика или официальной даты презентации нет.

Такие временные показатели поставили бы гипотетический Spider в положение прямого конкурента подключаемым гибридам с открытым верхом. В этой нише уже представлены Ferrari 849 Testarossa Spider — среднемоторный подключаемый гибридный суперкар, а также кабриолет Ferrari Amalfi Spider.

Потенционный Valhalla Spider может получить съемную панель в стиле «тарга» вместо полностью складывающегося мягкого верха. Aston Martin не публиковал никакой технической информации, подтверждающей такое решение.

Любая версия с открытым верхом почти наверняка будет базироваться на карбоновом монококе купе с алюминиевыми подрамниками, а также передней подвеске типа push-rod и задней пятирычажной системе. При отказе от фиксированной крыши инженеры обычно усиливают пороги и перегородки.

Купе Valhalla оснащено 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом от Mercedes-AMG и гибридной системой с возможностью подзарядки, обеспечивающими суммарную мощность чуть более 1000 лошадиных сил. Версия Spider, вероятно, получит аналогичную конфигурацию, однако компания Aston Martin пока не раскрыла ни показателей мощности, ни цен, ни сроков выпуска. Тем не менее, Valhalla расширит модельный ряд Aston Martin и предложит коллекционерам уникальный вариант с открытым верхом.

Ранее NV Авто писал, что бренд Aston Martin объединился с Infinity Ward и Activision для создания Dreadnought — мощного боевого автомобиля, разработанного эксклюзивно для будущей видеоигры Call of Duty: Modern Warfare 4.

Dreadnought не пополнит производственную линейку автопроизводителя в ближайшем будущем. Вместо этого он существует исключительно в цифровом мире, где будет служить игровым транспортным средством в режиме DMZ в Modern Warfare 4.

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