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Три ведущих СМИ подали в суд на Трампа

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  • 21.09.2026, 14:44
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Три ведущих СМИ подали в суд на Трампа
Дональд Трамп
фото: GettyImages

Они требуют вернуть журналистам доступ в Белый дом.

Три СМИ, журналистам которых на прошлой неделе запретили вход в Белый дом, подают иск против президента Дональда Трампа и трёх его ведущих советников, пишет Politico.

В понедельник, 21 сентября, Politico, CNN и MS NOW заявили, что подают федеральный иск с целью немедленного восстановления доступа для своих репортеров, которым в субботу, 19 сентября, было отказано во входе в комплекс Белого дома.

«Сегодня утром мы уведомили правительство о том, что подаем иск, чтобы защитить наши права, гарантированные Первой поправкой к конституции, и отстоять принцип, согласно которому правительство не имеет права решать, о чем должна сообщать или публиковать пресса», – заявили они.

Организации подчеркнули, что «без предупреждения и соблюдения надлежащей процедуры Белый дом аннулировал аккредитации журналистов, поскольку не согласился с материалами».

«Если оставить это без соответствующей реакции, это будет угрожать свободе прессы и праву общественности на независимую журналистику, свободную от вмешательства правительства», – добавили они.

Теперь организации обращаются к судье Окружного суда США в Вашингтоне с просьбой как можно скорее признать запрет Трампа неконституционным и не допустить, чтобы его помощники его выполняли.

Представители Белого дома и Министерства юстиции пока не комментировали это.

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