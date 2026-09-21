«Ехали за грибами, а попали на сафари» 6 21.09.2026, 14:38

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«Грибную охоту» белорусам пришлось отложить.

Жительница Могилевского района kat_stavirskaya рассказала о неожиданной встрече с дикими кабанами, которые вышли в поле недалеко от жилых домов.

«Ехали за грибами, а попали на сафари, - пишет она. - Хозяева леса подошли вплотную к машине и вообще не планировали нас бояться. Кажется, грибная охота официально переносится!

Мы думали они убегут, но наше пристутствие их особо не волновало»

Белорусы отметили, что дикие кабаны все чаще выходят из леса к жилищам людей. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Заходим с подругой в пустой лес недели три назад, грустно тащимся поглубже. О, пятачком разрытая подстилка... Ой, кучка кабанья... И тут кабанёнок деру дал! Ира, грибов нет, пошли домой. И как побежали, как побежали-то.

- На три мамы четыре поросёнка. Да... Зрелище не из весёлых. Очень опасное. Конечно, интересно вот так заснять зверюшек хрюшек. Но, страшно.

- В детстве встретилась с таким, только еще и клыки были по сантиметров 10. Я - в одну сторону, он - в другую. Потом оказалось, что с моей стороны были кусты стеной, выше моего роста… Вообще не заметила их. Хорошо сходили за грибами.

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