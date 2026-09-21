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Лукашенко принял с докладом своего спецпосланника Шеймана

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  • 21.09.2026, 14:59
  • 4,546
Лукашенко принял с докладом своего спецпосланника Шеймана
Виктор Шейман

Речь шла не только об Африке.

Диктатор Александр Лукашенко 21 сентября принял с докладом своего специального посланника Виктора Шеймана.

Лукашенко доложили «о реализации ряда проектов, связанных с реальным сектором экономики и развитием новых высокотехнологичных направлений».

Еще одна ключевая тема доклада — работа по развитию сотрудничества Беларуси со странами Африки. Лукашенко «подтвердил высокий интерес к дальнейшему закреплению позиций Беларуси на перспективных рынках стран Африки, где уже найден ряд опорных точек», пишет пресс-служба диктатора.

«К Африке в ближайшее время мы еще ближе будем присматриваться. Ты знаешь, что такое Африка для любой страны. Тем более для нашей», — заявил Лукашенко.

Виктор Шейман считается одним из главных кураторов белорусских проектов в Африке и Латинской Америке. Ранее он занимал должность управделами Лукашенко. В 2021 году он ушел в отставку. Лукашенко попросил бывшего подчиненного «не уходить далеко» и «взять на себя» Кубу, Венесуэлу и «хвосты» в Африке.

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