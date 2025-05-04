Гримаса разочарования Андрей Карась, «Салідарнасць»

4.05.2025, 9:21

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Лукашисты тщетно пытаются ловить рыбу в мутной африканской воде.

Правительственная делегация подписала в Зимбабве соглашение о производстве и сборке там автобусов МАЗ. Однако этот факт, похоже, свидетельствует совсем не о хорошей новости для белорусской экономики.

Документ был заключен 16 апреля во время визита белорусских чиновников в Зимбабве. Также упоминается о некоем контракте на поставку в африканскую страну машинокомплектов автобусов МАЗ.

Казалось бы: время открывать шампанское – наконец-то появилась хорошая новость для беларуского автогиганта, наконец-то появилось новое направления для экспорта белорусских автобусов.

Но улыбка быстро сменяется на гримасу разочарования, если попыться чуточку припомнить, как развивалось сотрудничество Беларуси с Зимбабве по этому вопросу. Правда в том, что бесплодные разговоры о сборке белорусских австобусов в Африке тянутся уже более пяти лет.

В 2019-м во время визита главы Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в Минск было заявлено о заинтересованности Беларуси в поставках на рынок этого государства в том числе автобусной техники.

Летом 2020 года на МАЗе заявили, что обновление автобусного парка крупных населенных пунктов является важным вопросом для Зимбабве, и потирали руки, отмечая, что в ближайший период этой стране понадобится 500 автобусов.

Неоднократно МАЗ посещали делегации из Зимбабве: присматривались, торговались. В феврале 2024-го руководство предприятия праздновало: было подписано соглашение о создании сборочного производства белорусской техники в Зимбабве.

Однако прошел еще один год и… вновь подписали какие-то бумаги. Многолетняя история отношений с Зимбабве не говорит, а кричит: договоренности и даже соглашения с этой бедной и коррумпированной страной мало что значат.

Но вместо того, чтобы признать реальность, чиновники продолжают делать вид, что все отлично.

Во время последнего визита правительственной делегации в Зимбабве глава МИД Максим Рыженков смог увидеть «практически безграничные возможности сотрудничества между двумя странами», а вице-премьер Виктор Каранкевич назвал эту страну «надежным стратегическим партнером в Африке».

И при этом оба умудрились не назвать ни одной конкретной цифры о финансовой выгоде от сотрудничества с Зимбабве – скрывается даже уровень товарооборота.

Хотя, напомним, в 2018-м тогдашний управделами правителя Виктор Шейман обещал: «По Зимбабве в этом году уже подписано контрактов на 58 миллионов долларов. Думаю, до конца года мы сможем подписать контракты и реализовать в объеме не менее 100 миллионов долларов. На следующий год поднимаем планку до 500 миллионов долларов по Зимбабве. Через год еще. Где-то планируем к 2020 году выйти не менее чем на 1 миллиард долларов. Это довольно хорошая динамика, и это довольно серьезные деньги».

Возможно, деньги где-то и есть – например, в карманах приближенных к Шейману и Лукашенко людей (напомним о существовании такого мутного персонажа как «почетный консул» Александр Зингман). Но для белорусских предприятий заметной выгоды не видно.

Разрушив отношения с соседями, представители режима надеются поймать рыбу в мутной африканской воде. Но развить экономическое сотрудничество с коррупционерами что-то не получается.

Андрей Карась, «Салідарнасць»

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