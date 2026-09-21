«Гонка за место Путина началась» 5 21.09.2026, 16:12

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Фото: ЕРА

В российской элите обсуждают новое поколение возможных преемников.

В российской элите уже формируется круг потенциальных преемников Путина. Большинство фигур, которых рассматривают в качестве возможной замены президенту, находятся в возрасте от 40 до 50 лет. Это может быть связано с желанием Кремля не повторять судьбу позднего СССР, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Среди потенциальных преемников называют премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Дмитрия Патрушева и бывшего охранника Путина Алексея Дюмина. Всего рассматриваются семь кандидатур из российских элит.

Формально первым в очереди при уходе президента является премьер-министр. Именно так Путин сам пришел к власти в 2000 году после отставки Бориса Ельцина. Однако политический вес Мишустина невелик, поэтому шансов у него мало.

Дмитрий Патрушев представляет совсем другую часть системы. Он сын бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, одного из наиболее влиятельных представителей путинской элиты. Благодаря происхождению и связям с силовиками его называют «принцем ФСБ».

Еще одна заметная фигура — Алексей Дюмин. Бывший сотрудник Федеральной службы охраны и телохранитель Путина, он позднее возглавлял Силы специальных операций и занимал пост заместителя министра обороны.

Возраст тоже имеет значение Нынешнему директору ФСБ Александру Бортникову в ноябре исполнится 75 лет. Он принадлежит к поколению самого Путина и, вероятно, уже не соответствует кадровой модели, которую Кремль хочет создать на будущее.

«Путин, похоже, полон решимости не допустить, чтобы история повторилась», — пишут авторы.

Речь идет о последних годах СССР, когда после смерти Леонида Брежнева страну за короткий срок возглавили Юрий Андропов и Константин Черненко, а затем власть перешла к Михаилу Горбачеву.

«В Кремле считают стремительную смену стареющих лидеров одной из причин ослабления советской системы. Поэтому нынешняя ставка на более молодых представителей элиты может быть попыткой заранее подготовить управляемую передачу власти», — считают эксперты.

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