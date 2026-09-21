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Скоропостижно скончался старший прокурор Витебской области

30
  • 21.09.2026, 16:52
  • 17,646
Скоропостижно скончался старший прокурор Витебской области
Андрей Шкляревский
фото: vitbichi.by

Ему было 47 лет.

На 48‑м году жизни скоропостижно скончался старший прокурор по особым поручениям отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Витебской области Андрей Шкляревский, сообщила Генпрокуратура.

Послужной список его следующий:

с 2006 по 2017 год — прокурор Бешенковичского района;

с 2017 по 2020 год — прокурор Витебского района;

с 2021 года по февраль 2026 года — прокурор города Витебска.

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