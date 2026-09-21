Скоропостижно скончался старший прокурор Витебской области

Скоропостижно скончался старший прокурор Витебской области30
- 21.09.2026, 16:52
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Ему было 47 лет.
На 48‑м году жизни скоропостижно скончался старший прокурор по особым поручениям отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Витебской области Андрей Шкляревский, сообщила Генпрокуратура.
Послужной список его следующий:
с 2006 по 2017 год — прокурор Бешенковичского района;
с 2017 по 2020 год — прокурор Витебского района;
с 2021 года по февраль 2026 года — прокурор города Витебска.