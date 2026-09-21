Легендарный Nissan Skyline возвращается в новом поколении

Легендарный Nissan Skyline возвращается в новом поколении1
- 21.09.2026, 11:12
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Седан получит агрессивный дизайн и черты культового GT-R.
Седан Nissan Skyline вскоре сменит поколение и станет агрессивнее по внешне. На экспорт модель будет поставляться под брендом Infiniti.
Новый Nissan Skyline четырнадцатого поколения представят в Японии в декабре. Об этом заявил генеральный директор Nissan Иван Эспиноза, сообщает сайт Carscoops.
По его словам, при создании модели использовался искусственный интеллект, что позволило сократить время разработки с 55 до 26 месяцев. Производство Nissan Skyline наладят на заводе в японской префектуре Тотиги.
Ранее были опубликованы тизеры Nissan Skyline 2027, которые дают понять, что седан станет выглядеть более агрессивно. В дизайне будут преобладать грани, а боковые поверхности будут рельефными. Кроме того, вернутся знакомые черты, такие как раскосые фары или четыре круглых фонаря.
Ожидается, что новый Nissan Skyline получит гибридную версию и вариант с 3,0-литровым 405-сильным турбодвигателем от купе Nissan Z. В линейке будут представлены версии с задним и полным приводом.
Скорее всего, на экспорт эту модель будут по-прежнему поставлять под брендом Infiniti. Как известно, предыдущие поколения Nissan Skyline продавались в Европе и Америке как Infiniti Q50 и G35/37.