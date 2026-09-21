Украинская авиация нанесла мощный удар по логистике россиян 21.09.2026, 11:41

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Оккупанты лишились важных маршрутов снабжения.

На Гуляйпольском направлении в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ Силы обороны нанесли серию авиаударов по логистической инфраструктуре противника.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.

В частности, в районе населенного пункта Пологи украинские военные разрушили мосты, которые оккупанты использовали для перемещения личного состава, тяжелой техники и боеприпасов для обеспечения наступательных действий в направлении Орехова.

Как отмечается, в результате ударов на этом участке фронта логистика противника существенно затруднена. Возможности российских подразделений по переброске сил и материально-техническому обеспечению ограничены.

«Кроме того, снижение логистической пропускной способности на маршрутах, которые использовались для перемещения крупногабаритной техники, вынудило противника активнее применять мототехнику. Такие группы более уязвимы для украинских средств поражения», — отмечают в 7-м корпусе ДШВ.

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