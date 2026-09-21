В США представили уникального робота-гуманоида Digit 5 1 21.09.2026, 12:16

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фото: focus.ua

При появлении человека он самостоятельно уступает дорогу.

Существует множество проблем безопасности, которые должны быть учтены при использовании роботов на производствах. Особенно, если они должны работать рядом с людьми.

Некоторые компании серьезно относятся к последствиям работы мощных машин в непосредственной близости от людей. Так, робототехническая компания Agility Robotics представила в начале этой недели своего новейшего робота-гуманоида «общего назначения», получившего название Digit 5. Бот использует «запатентованные алгоритмы искусственного интеллекта» и датчики, чтобы «постоянно следить за людьми и предпринимать соответствующие действия, автономно избегая, останавливаясь или принимая сидячее положение», пишет Futurism.

Иными словами, огромный бот будто бы в страхе съеживается, когда в его поле зрения появляется человек, как это видно в рекламном ролике.

Digit 5может самостоятельно принять решение уйти с пути встречного человека или остановиться, если кто-то пройдет мимо.

«Робот был разработан со сложной системой безопасного движения, которая может принимать различные меры по смягчению последствий в зависимости от того, какое именно присутствие человека обнаружено», — говорит технический директор Agility Robotics Прас Велагапуди.

Компания добилась значительных успехов в использовании своего парка роботов в коммерческих операциях, которыми управляют такие компании, как Amazon и Toyota. Удвоив уровень безопасности, Agility надеется повысить свою деловую привлекательность.

Digit 5 оснащен специальным AI-чипом от Nvidia под названием Thor IGX, который постоянно отслеживает присутствие людей поблизости. Он собирает данные от множества датчиков на основе машинного зрения и использует встроенный чип для обнаружения любого движения в режиме реального времени.

По словам компании, он также может многократно поднимать грузы до 50 фунтов, что дает ему «полный охват задач по подъему одного человека на объектах, регулируемых OSHA».

Его батареи хватает на 90 минут, а полная зарядка занимает всего девять минут, «обеспечивая более 20 часов продуктивной работы».

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