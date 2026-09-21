Японский рыбацкий городок оказался на передовой в споре с Кремлем о Курилах

Японский рыбацкий городок оказался на передовой в споре с Кремлем о Курилах5
- 21.09.2026, 12:10
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Путин вновь разжег старый конфликт между Японией и Россией.
Визит Путина на спорные Курильские острова вновь обострил отношения России и Японии. Сильнее всего последствия ощущаются в Немуро — небольшом городе на северо-востоке Хоккайдо, расположенном всего в нескольких километрах от территории, которую Москва контролирует с 1945 года, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
«Когда между Японией и Россией возникает напряженность, здесь боль от этого чувствуется сразу», — сказал мэр Немуро Масатоси Исигати.
Япония называет четыре острова Северными территориями и требует их возвращения. Москва считает их российскими и в последние годы проявляет военную активность в районе архипелага. Путин во время недавнего визита посетил рыбоперерабатывающее предприятие и демонстративно встретился с местными жителями.
Для Немуро ситуация особенно болезненна. Город десятилетиями поддерживал торговые связи с российскими портами. В местных школах до сих пор преподают русский язык, а в гавани сохранились вывески на русском. Российские моряки когда-то были привычными гостями, покупали технику, посещали рестораны и бары.
Теперь таких посетителей стало гораздо меньше. После начала войны России против Украины отношения Москвы и Токио резко ухудшились. Российские ограничения на рыболовство ударили по экономике города, а из-за японских санкций торговля с Россией заметно сократилась.
«Такое ощущение, что мы последние русские. Теперь здесь город-призрак», — сказал российский моряк Алексей Дудка.
При этом Немуро остается одним из центров японской кампании за возвращение островов. Здесь работают музеи, установлены памятники и плакаты с призывами вернуть Северные территории.
Но для молодого поколения этот конфликт постепенно отходит на второй план. Население города сократилось примерно с 50 тысяч человек в 1960-х годах до 22 тысяч. Жителей все больше волнуют экономика и будущее самого Немуро.
«То, что сделал Путин, — всего лишь небольшое политическое представление. Люди здесь не считают это чем-то серьезным», — сказала местная преподавательница Нацуми Нисита.
Для старшего поколения спор с Россией это часть личной истории, а для города в целом — еще и вопрос экономики, которая уже много лет испытывает последствия ухудшения отношений с Москвой.