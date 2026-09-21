Минчанка сравнила цены в «Грошыке» и «Е-доставке» 8 21.09.2026, 12:08

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иллюстративное фото

Результат эксперимента оказался неожиданным.

Минчанка Ольга решила провести эксперимент: девушка собрала корзину базовых продуктов в «Е-доставке», а позже отправилась в «Грошык» и купила тот же набор. Результатами она поделилась в Threads.

В итоге за набор продуктов с теми брендами, массой и емкостью белоруска отдала 135,23 рубля. В «Е-доставке» же выходило 159,59 рубля. Разница в 24,36 рубля ее удивила.

«Я все понимаю: сервис, курьер привезет к порогу, не надо таскать пакеты... Но такой базовый набор продуктов для нашей семьи необходим 2-3 раза в неделю», – разводит руками Ольга.

В комментариях к посту белоруску поддержали: «Е-доставка» действительно не самое дешевое решение для закупок.

«Сейчас редко заказываю из «Е-доставки». Хотя, когда она только появилась, пользовалась ей довольно активно. Кто-то выше писал что «Грошык» – магазин для нищих: а не все ли равно как его позиционируют, если те же крупы там дешевле и фасованная бакалея тех же производителей. что и в других магазинах? Брать там мясо я бы не рискнула, а крупы, макароны и подобное вполне».

«В «Е-доставке» цены выше, чем в самом «Еврике».

«В «Е-доставке» цены выше, чем в самом «Евроопте», если заказывать через «Яндекс».

«Ооо! Вчера я тоже решила сравнить цены в «Грошыке» и «Е-доставке». Набор продуктов в «Грошыке» стоил около 270 рублей, а в Е-доставке вышел на 68 рублей дороже, так что да, место, где покупать, решает все! Продукты ведь одни и те же».

«Мне удалось купить банку тунца в «Грошыке» за 3,99 рубля в «Е-доставке» она стоила 6,99».

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