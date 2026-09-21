Раскрыты секретные планы Кремля до 2035 года 20 21.09.2026, 12:53

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В «Росатоме» комментировать документы отказались.

Страна-агрессор Россия готовится увеличить выпуск ударных беспилотников как минимум на 78%. Расширение завода «Алабуга-Волокно» госкорпорации «Росатом» в Татарстане даст Москве дополнительные 500 тонн авиационного углеродного волокна ежегодно к 2029 году. Этого объема хватит на 28 тысяч дополнительных корпусов дронов в год. Об этом сообщает издание Politico.

Сейчас, по оценкам украинской стороны, РФ способна производить более 36 тысяч дронов-камикадзе типа «Герань» в год.

Алабуга-Волокно, дроны

РФ расширяет завод, который позволит производить на 78% больше дронов

фото: Telegram, портал ОЭЗ РФ

Бизнес-, конструкторские и строительные документы собрал Украинский центр безопасности и сотрудничества. Материалы содержат схемы оборудования и планы застройки площадки.

Подлинность документов отдельно подтвердили в профильном комитете Палаты представителей США по делам Китая и в украинском правительстве - об этом Politico казали чиновники, говорившие на условиях анонимности.

В «Росатоме» комментировать документы отказались.

Стоит отметить, что сам завод и материнская компания UMATEX находятся под санкциями США, Британии и других западных стран. Ранее в этом году предприятие получило замаскированную поставку 46 тонн химического сырья для карбонового волокна от китайской госкорпорации.

Спутниковые снимки " в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане

Фото: politico.eu

В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что о планах расширения не знали и что экспорт товаров двойного назначения контролируется в соответствии с законодательством.

Строительство уже началось

Правительство РФ одобрило проект новой линии «по производству химических волокон и нитей» еще в мае. Спутниковые снимки, сделанные между маем и июлем, зафиксировали расчистку участка рядом с действующим цехом.

Снимки за август независимо получил основатель вашингтонского Института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт, годами исследующий российское дронопроизводство. Фундамент будущего производства, по его словам, уже готовят, а заявленный срок сдачи в 2027 году «требует быстрого строительства».

Ключевой вопрос - почему Москва вкладывается именно в этот материал, а не в расширение сборочных цехов.

«Без углеродного волокна они не могут сделать дрон. Они не могут заменить карбон в дроне и сохранить его вес небольшим», - отметил Олбрайт.

По его словам, материал используют для усиления крыла и внутренних конструкций - в частности креплений топливного бака и двигателя.

Дефицит касается полиакрилонитрильного жгута - так называемого PAN-прекурсора, сырья для высококачественного карбона.

Кремлю не хватает для покрытия всех оборонных потребностей полиакрилонитрильного жгута - так называемого PAN-прекурсора, сырья для высококачественного карбона. Поэтому в документах речь идет о строительстве «современного PAN-завода» в особой экономической зоне «Алабуга». Основным продуктом должно стать волокно марки UMT42S-3K для авиакосмической отрасли.

Метаданные файла указывают, что его создал сотрудник UMATEX в конце прошлого года. Цель - снизить зависимость от китайского импорта.

Согласно анализу вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» РФ планирует выпускать около 130 тысяч дронов к 2030 году и 350 тысяч - к 2035-му.

Угроза выходит за пределы фронта в Украине

Массовость стала отдельным тактическим преимуществом российской армии, и именно она определяет логику инвестиций в карбон.

Дроны позволяют Москве «запускать массированные залпы и давить на глубокие цели внутри Украины во множестве разных локаций, гарантируя, что они могут перегрузить оборону».

«Это был очень действенный инструмент принуждения и критически важный элемент российской кампании глубоких ударов», - сказала Стейси Петтиджон, бывшая советница в Офисе министра обороны США, исследующая беспилотную войну в Центре новой американской безопасности.

Глава УЦБС Сергей Кузан убежден, что масштабирование «Алабуги» следует рассматривать не только как проблему украинского фронта, но и как долгосрочную угрозу безопасности всей Европы.

Отдельно Кузан указывает на изменение характера действий Кремля против стран ЕС, упоминая зафиксированные нарушения воздушного пространства Польши и Румынии.

«На этом этапе гибридная агрессия Кремля все больше смещается к прямой эскалации, в частности через проведение так называемых подпороговых действий, направленных на зондирование реакции европейских стран», - подчеркнул он.

Технически аппараты тоже меняются: в конструкцию «Гераней» уже добавили реактивные двигатели, что увеличило дальность и скорость поражения. Дроны из «Алабуги», предупреждает Кузан, «вероятно, станут главным инструментом будущих кампаний Российской Федерации в Европе».

Реактивный "Шахед"

Инфографика: Главред

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