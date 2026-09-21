Медики рассказали, как питаться для здоровья сердца и сосудов 1 21.09.2026, 10:27

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Полезные изменения не требуют строгих ограничений.

Даже привычные продукты могут незаметно повышать давление, но несколько простых изменений в рационе помогут защитить сердце и сосуды, пишет «Курсор».

Повышенное артериальное давление нередко развивается практически незаметно, однако со временем увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. Одним из факторов, способных влиять на показатели давления, остается питание, причем значение имеет не только количество очевидно соленых продуктов в рационе.

Особое внимание специалисты рекомендуют обращать на натрий. Его избыток способствует задержке жидкости в организме, что может приводить к повышению артериального давления, поэтому людям с гипертонией особенно важно контролировать его потребление.

При этом источником натрия бывает далеко не только соль из солонки. Значительное его количество может содержаться в хлебе, сырах, соусах, колбасных изделиях, полуфабрикатах и другой готовой продукции, которая даже не всегда кажется соленой. Поэтому полезной привычкой может стать проверка состава и пищевой ценности продуктов перед покупкой.

Отдельную осторожность стоит проявлять с консервами. Соль часто используется при их производстве, поэтому содержание натрия может быть довольно высоким. Некоторые консервированные продукты, например фасоль, можно промывать водой перед употреблением, что позволяет удалить часть натрия.

Сократить количество соли проще, если одновременно сделать пищу более насыщенной по вкусу. Для этого можно использовать чеснок, лук, лимонный сок, сушеные и свежие травы, перец и другие специи без добавленной соли.

При этом с заменителями соли следует быть осторожными. Некоторые из них содержат большое количество калия, что подходит далеко не всем, особенно людям с заболеваниями почек или принимающим определенные лекарства от давления. В таких случаях изменения рациона лучше предварительно обсудить с врачом.

Еще одним полезным изменением может стать увеличение доли овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов. Они содержат клетчатку и различные микроэлементы, а рацион с большим количеством минимально обработанной растительной пищи в целом считается более благоприятным для сердечно-сосудистой системы.

Контролировать количество соли легче и при домашнем приготовлении еды. В ресторанах, фастфуде и полуфабрикатах определить реальное содержание натрия бывает сложно, тогда как дома человек самостоятельно решает, сколько соли и соусов добавить в блюдо.

При этом питание не заменяет назначенное врачом лечение гипертонии. Если давление регулярно остается повышенным, необходимо обратиться к специалисту, а не пытаться нормализовать его исключительно изменением рациона.

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