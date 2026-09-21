Это очень плохой сигнал для Кремля 2 Сергей Таран

21.09.2026, 10:34

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Сергей Таран

США расширяют возможности санкционного давления.

Трамп подписал закон о «адских санкциях» имени Грэма, и главное нововведение этого закона заключается в том, что санкции США могут применяться не только против России

Они также могут применяться против третьих стран, поддерживающих российскую армию посредством торговли. Конечно, трудно представить, что Трамп введет 100-процентные пошлины против всех стран, закупающих российские энергоносители. Это означало бы немедленную экономическую войну, например, с Китаем или Индией. Однако Трамп наверняка будет использовать этот закон в своих политических целях, чтобы запугивать любую страну, которая, по его мнению, помогает РФ обходить санкции.

Однако самое главное в этом законе — то, что он демонстрирует реальные настроения в американской политике. И это гораздо важнее того, что происходит в голове у Трампа. Ведь эти общие настроения — не в пользу России. Демократы давно критикуют Трампа за слишком благосклонное отношение к Путину, а внутри Республиканской партии постепенно усиливают свое влияние не сторонники MAGA, а классические республиканцы, которые хорошо помнят традиции Рейгана и знают, как нужно разговаривать с «империей зла».

И пока в отдельных европейских странах набирает обороты популистская дискуссия о сокращении поддержки Украины, в США и республиканцы, и демократы выступают за усиление давления на Россию. И это — несмотря на подчеркнуто миролюбивую риторику Трампа.

Эта тенденция в пока еще самой влиятельной стране мира будет только усиливаться. Особенно после выборов в Конгресс, на которых демократы могут получить контроль по меньшей мере над Палатой представителей.

Это будет вынуждать Трампа демонстрировать более жесткую политику в отношении России. Даже если ему и дальше будет казаться, что всё в мире решается только деньгами. И даже если ему очень захочется пофантазировать о том, что эти деньги он сможет заработать вместе с «другом Владимиром».

Сергей Таран, Facebook

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