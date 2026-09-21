ВСУ атаковали крупный НПЗ в Уфе 5 21.09.2026, 10:49

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После удара вспыхнул пожар.

Вооруженные силы Украины утром 21 сентября атаковали Уфу. После этого в промзоне на севере города начался пожар, пишет Astra со ссылкой на очевидцев.

По данным телеграм-канала «Аспекты-Башкортостан», целью был нефтеперерабатывающий завод «Башнефть-Новойл» мощностью 7,3 млн тонн в год, который обеспечивает около 10% производства высокооктановых бензинов и более 7% масел (судовых, гидравлических, моторных) в России.

Вместе с предприятиями «Башнефть-Уфанефтехим» и «Башнефть-УНПЗ» он образует Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс суммарной мощностью 23,5 млн тонн в год. Промзона с заводами находится примерно в 1400 от границы с Украиной.

Утром в Башкортостане объявляли беспилотную опасность, сообщал председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. На территории региона отключали мобильный интернет. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Уфы. Жители сообщали о взрывах в северной части города. Минобороны России отчиталось о 244 сбитых украинских беспилотниках над Башкортостаном и еще 18 регионами, а также над акваторией Черного моря.

Нефтехимический комплекс в Уфе, принадлежащий дочке «Роснефти» — «Башнефти», уже неоднократно становился мишенью ВСУ. До этого украинские дроны били по местным НПЗ 25 июня, 1 июля, 8 июля и как минимум четыре раза в августе.

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