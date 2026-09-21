закрыть
22 сентября 2026, вторник, 0:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Третий корпус ВСУ впервые в мире десантировал боевых роботов в глубокий тыл врага

3
  • 21.09.2026, 11:25
  • 3,700
Третий корпус ВСУ впервые в мире десантировал боевых роботов в глубокий тыл врага
иллюстративное фото

Аппараты перебросили на 10 км за линию фронта тяжелые дроны-бомберы.

Третий армейский корпус во время наступательной операции «Вивальди» на севере Донбасса впервые в мире десантировал НРК-камикадзе на более чем 10 км в тыл российских войск. Аппараты перебросили туда тяжелые дроны-бомберы Третьей штурмовой бригады.

Об этом сообщает Telegram-канал Третьего армейского корпуса.

Роботов забросили далеко в тыл

Командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что корпус первым в мире приступил к десантированию наземных роботизированных комплексов. По его словам, тяжелые бомберы доставляют НРК-камикадзе более 10 километров в тыл противника.

По данным Третьего армейского корпуса, впереди пехоты во время штурмовых действий всегда идут беспилотники и наземные роботы.

Как скрыли замысел наступления

Параллельно с десантированием роботов украинские подразделения применили средства противовоздушной и радиоэлектронной борьбы, чтобы ослепить российские разведывательные дроны. Это не позволило противнику раскрыть замысел наступательных действий.

По данным корпуса, артиллерия и беспилотные системы одновременно вели огонь по командным пунктам, узлам связи, логистике, переправам и резервам врага.

Воздушная доставка наземных роботов в боевых условиях - не совершенно новая идея для украинской армии, но для НРК-камикадзе на такую дистанцию она применена впервые. Ранее РБК-Украина уже писало о подобной тактике, когда тяжелый беспилотник доставил наземный роботизированный комплекс ARK-1 в тыл армии РФ - этот способ применения получил название «сумчатый», по аналогии с сумчатыми животными, когда один аппарат транспортирует и выпускает другой.

По оценке офицера батальона НРК 3-й ОШБр Виктора Павлова, такая тактика имеет ограничения - грузоподъемность дрона-носителя и сложность мягкого десантирования робота - и пока остается скорее точечным решением, чем системным подходом, целесообразным преимущественно для преодоления препятствий, которые НРК не могут пройти самостоятельно, как реки, болота или густой лес.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко